Inter attenzione all' estate | la Premier League potrebbe portare

Marcus Thuram lascia l'Inter a causa di un'offerta dalle Premier League che avrebbe convinto il giocatore. La possibile partenza si lega a un interesse concreto di un club inglese, che gli propone un contratto più allettante. L’addio del francese potrebbe aprire spazi nel reparto offensivo nerazzurro. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe chiudersi nelle prossime settimane. La società segue attentamente gli sviluppi per pianificare il mercato estivo.

© Mondosport24.com - Inter, attenzione all'estate: la Premier League potrebbe portare

Il presente contenuto analizza la situazione di Marcus Thuram all’Inter in vista della finestra estiva, evidenziando i fattori chiave che potrebbero influenzare le scelte di mercato. L’attenzione è rivolta al ruolo del giocatore nel club nerazzurro, all’impatto degli infortuni e all’interesse manifestato da club esteri di prima fascia. In questa fase, Marcus Thuram figura come protagonista dell’attacco nerazzurro, soprattutto a causa della temporanea indisponibilità di Lautaro Martinez. L’orizzonte estivo resta decisivo per definire se l’azzardo di cambio potrà materializzarsi in una cessione o in un prolungamento dell’accordo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? L’annuncio di RomanoFabrizio Romano rivela che Marcus Thuram potrebbe lasciare l’Inter quest’estate, a causa di un’offerta dalla Premier League. Diritti tv, dal 2029 la Premier League potrebbe essere trasmessa da Netflix (Guardian)A partire dal 2029, la trasmissione dei diritti televisivi della Premier League potrebbe passare a Netflix, secondo quanto riportato dal Guardian. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Non solo la difesa: in estate anche il centrocampo dell'Inter potrebbe cambiare faccia. Le idee non mancano; Dubbi sul futuro all'Inter per Manuel Akanji? Le parole che spaventano i nerazzurri; Inter, Akanji parla del futuro: Punti interrogativi sull'estate, i club chiedono lealtà ma...; Akanji: Rispondo così sui dubbi sul futuro all’Inter! Lo stress iniziale e l’addio al City…. Romano boom: Thuram ora totalmente concentrato sull’Inter ma occhio all’estate perché…Il centravanti francese al momento è al centro del progetto Inter, ma in estate, come spiega Fabrizio Romano, le cose possono cambiare ... msn.com Inter, Akanji: Concentrato qui, ma ho dei dubbiIntervistato ai microfoni di SRF , Akanji ha commentato così la sua esperienza all'Inter. Queste le parole del calciatore di proprietà del Manchester City. fantacalcio.it No, non può essere solo una coincidenza. La prima partita di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è contro l’Arsenal, capolista della Premier League. Oggi pomeriggio, nella formazione titolare, ha schierato ovviamente l’attaccante che vedete in foto. Il gio - facebook.com facebook Mohamed Salah è a secco di gol in Premier League dall'1 novembre 2025 Dopo i momenti di tensione con Arne Slot e la partenza per la Coppa d'Africa, il 4° miglior marcatore di sempre del campionato inglese non si è mai davvero ripreso: soltanto 2 reti, al x.com