Insulae Songs di Salvatore Maltana e Marcello Peghin per Good Vibes

Salvatore Maltana e Marcello Peghin presentano “Insulae Songs” durante l'evento “Good Vibes”. La causa è la voglia di condividere musica dal vivo con il pubblico, in una serata che prevede due concerti alle 19:30 e alle 21:30. Un pubblico limitato può prenotare in anticipo, pagando rispettivamente 25 e 20 euro. La serata si svolge a Lecce, presso la sede dell’associazione, con posti già esauriti.

LECCE - Sabato 28 febbraio (doppio set ore 19:30 e 21:30 ingresso 2520 euro posti limitati con prenotazione obbligatoria 3895359459 – [email protected]), da Nasca il Teatro in via Siracusa 28 a Lecce, approda Insulae Songs, il progetto di Salvatore Maltana (contrabbasso e elettronica) e Marcello Peghin (chitarra classica). Insulae Songs è un viaggio sonoro che prende le mosse dalla Sardegna e si apre al Mediterraneo, attraversando idealmente le isole del Mare Nostrum. Salvatore Maltana e Marcello Peghin intrecciano composizione e rilettura della tradizione antica e popolare, fondendo strumenti acustici ed elettronica in un dialogo capace di restituire contemporaneità a suoni che attraversano i secoli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Il fisarmonicista Gianni Coscia da Nasca il Teatro per “Good Vibes”Il fisarmonicista Gianni Coscia sarà protagonista a Nasca il Teatro per l’evento “Good Vibes” sabato 31 gennaio. Scomparso dal 13 febbraio, appello per rintracciare Salvatore Marcello MerendaSalvatore Marcello Merenda, 30 anni, è scomparso il 13 febbraio a Melpignano, lasciando la famiglia in preoccupazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Uri, presenta il progetto musicale di Salvatore Maltana e Marcello PeghinLe Tenute Shardana di Uri in località Funtana ‘e Filighe ospitano sabato prossimo Insulæ Songs, la produzione originale griffata Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica. Vino (degustazione alle ... unionesarda.it QUESTA SETTIMANA DA GERMI Martedì 10 febbraio: si apre la settimana con il ritorno di Germi’n’Jazz, la rassegna in collaborazione con Insulae Lab, nata da un’idea di Altrove Agenzia di Luca Zoccheddu e promossa da Manuel Agnelli e Paolo Fresu. S - facebook.com facebook