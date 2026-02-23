ingoia droga ecellulare un nascondiglio sicuro per il ritorno in carcere

Un detenuto ha ingerito droga e cellulare per evitare il controllo e tornare in cella. La sua azione è stata scoperta durante le operazioni di routine, quando gli agenti hanno notato comportamenti sospetti. Nel tentativo di nascondere gli oggetti, ha ingerito sostanze e dispositivi elettronici, sperando di eludere le verifiche. La scena si è svolta in un’area di sorveglianza, attirando l’attenzione di tutto il personale presente. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli operatori del carcere.

Al rientro in carcere aveva pensato di portare un “ricordo“ delle giornate trascorse in permesso premio. Ma l’atteggiamento sospetto non è sfuggito agli agenti penitenziari in servizio all’istituto villa Andreino di Spezia. Il detenuto ha dato segni di nervosismo e insofferenza e così è stato sottoposto a un controllo che ha evidenziato il tentativo, non nuovo, di fare entrare all’interno del carcere droga e addirittura un piccolo telefono cellulare utilizzando un escamotage singolare. Per evitare l’ispezione all’ingresso al suo ritorno in istituto dopo aver usufruito della licenza premio il detenuto ha infatti ingoiato il materiale per poi espellerlo una volta in cella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

