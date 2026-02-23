Ingegneria e Architettura | riapertura della procedura per la valutazione dei requisiti per l' accesso

La riapertura della procedura di valutazione dei requisiti è avvenuta per consentire agli aspiranti di perfezionare le proprie domande. La decisione deriva dal numero di richieste incomplete ricevute durante la prima finestra, che ha causato ritardi nelle iscrizioni. Ora, studenti interessati possono presentare nuovamente la documentazione entro una nuova scadenza stabilita. La seconda occasione riguarda i corsi di Laurea Magistrale di Ingegneria e Architettura, tra cui Ingegneria civile e Informatica.

La finestra consente alle studentesse e agli studenti che stanno per conseguire la laurea triennale di presentare richiesta di verifica dei requisiti per l'ammissione ai corsi magistrali, qualora non l'abbiano già fatto entro il 19 dicembre 2025, e di immatricolarsi entro il 31 marzo 2026. Per presentare la richiesta di verifica dei requisiti, occorre accedere al sistema ESSE3 e dal menu Segreteria selezionare la voce "Procedura di valutazione requisiti". La finestra resterà aperta fino alle ore 23.59 del 23 marzo 2026.

