Infortunio Rovella | tempi di recupero dopo l' operazione alla clavicola

Nicolò Rovella si è infortunato alla clavicola durante una sessione di allenamento, a causa di una caduta accidentale. L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto è stato necessario per riparare il danno, rallentando i suoi impegni in campo. I medici stimano che il recupero durerà diverse settimane, lasciando incerta la sua presenza nelle prossime partite. La società sta monitorando attentamente la situazione e pianificando le prossime mosse.

Nel contesto di una stagione influenzata da episodi inaspettati, si registra un infortunio importante per la Lazio: Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico a seguito di una frattura scomposta della clavicola destra. L'episodio si è verificato durante una recente partita di campionato, con conseguente trasporto immediato in ospedale per gli esami necessari e la definizione della diagnosi. Durante la fase centrale del secondo tempo, il centrocampista ha riportato una lesione che ha imposto la frattura della clavicola destra. L'entità della lesione è stata confermata dagli accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una situazione clinica grave ma non incidente agli onori della stagione.

Lazio, frattura alla clavicola per Rovella: i tempi di recuperoRovella si è fratturato la clavicola durante l’allenamento, a causa di un contatto accidentale con un avversario.

Rovella stagione finita? Le ultime sul centrocampista della Lazio
Il regista di Sarri è uscito per infortunio nella ripresa a Cagliari (0-0). Gli esami hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola destra

Lazio, Rovella è l'ultimo di una lunga serie: quanti infortuni da inizio anno
RASSEGNA STAMPA - Una maledizione si è abbattuta sulla Lazio. Di male, in peggio: il 2026 non è iniziato poi così meglio rispetto al 2025, gli infortuni e la sfortuna continuano

Infortunio Rovella: oggi visita ortopedica specialistica #sslazio #lazionews #lazionewseu #nicolorovella #infortuniorovella

Nottata da incubo per il calciatore della Lazio Rovella: prima l'infortunio con il Cagliari, poi l'auto in panne sulla 131
Il centrocampista ha riportato una frattura alla clavicola