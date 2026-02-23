Infortunio Gaspar | la prognosi ufficiale e i tempi di recupero del difensore del Lecce
Gaspar si è infortunato durante la partita contro l’Inter, causandone l’uscita anticipata dal campo. Il difensore del Lecce ha subito un trauma che ha richiesto immediato intervento medico e ha portato a una prognosi di diverse settimane di recupero. La sua assenza potrebbe influire sulla linea difensiva della squadra nelle prossime partite, mentre i medici monitorano attentamente il suo progresso. La squadra si prepara ora a nuove strategie per affrontare questa perdita.
La sconfitta casalinga contro l'Inter, conclusa sul punteggio di 0-2, rappresenta un segnale pesante per il Lecce e per il suo assetto difensivo. In campo, Kialonda Gaspar è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio, una dinamica che impone una riflessione rapida sulle prossime sfide e sulle scelte di gestione della retroguardia. La risonanza magnetica eseguita presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso ha evidenziato un trauma distorsivo severo al ginocchio sinistro. Il referto medico descrive una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale (LCM) accompagnata da una lesione parziale del legamento crociato posteriore (LCP).
