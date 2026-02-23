Infortunio Gaspar | la prognosi ufficiale e i tempi di recupero del difensore del Lecce

Gaspar si è infortunato durante la partita contro l’Inter, causandone l’uscita anticipata dal campo. Il difensore del Lecce ha subito un trauma che ha richiesto immediato intervento medico e ha portato a una prognosi di diverse settimane di recupero. La sua assenza potrebbe influire sulla linea difensiva della squadra nelle prossime partite, mentre i medici monitorano attentamente il suo progresso. La squadra si prepara ora a nuove strategie per affrontare questa perdita.

