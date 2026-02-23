Infortunio Gabbia | le condizioni del difensore dopo gli esami

Gabbia si è infortunato durante la partita a causa di un contrasto violento. Dopo gli esami, i medici hanno confermato che il difensore presenta una lesione muscolare che richiederà alcuni giorni di riposo. La sua condizione potrebbe influenzare le prossime scelte dell’allenatore in vista delle partite future. La squadra aspetta ulteriori aggiornamenti per capire l’entità del suo recupero. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Nella giornata odierna si fanno chiarezze sull’andamento clinico di un elemento chiave della retroguardia rossonera, uscito acciaccato dal confronto contro il Parma. Gli esami diagnostici hanno fornito indicazioni chiare sulla sua condizione, permettendo di valutare con precisione il da farsi nei giorni successivi e di pianificare le ricadute sul turnover difensivo. Gli accertamenti strumentali svolti hanno escluso lesioni muscolari e hanno confermato l’assenza di compromissioni strutturali. Per questo motivo, il club può proseguire con una gestione mirata e prudent?, mirata a evitare ricadute e accelerazioni non necessarie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

