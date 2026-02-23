Infortuni sulle piste | Serve un presidio sanitario stabile a Piancavallo

Il numero di infortuni sulle piste di Piancavallo cresce a causa della mancanza di un presidio sanitario stabile e funzionante. Questa carenza mette a rischio la sicurezza degli sciatori, che spesso devono attendere troppo tempo per ricevere assistenza. Un presidio efficace rappresenta un passo importante per tutelare la salute di chi frequenta le piste in inverno. La situazione richiede interventi immediati per migliorare la copertura sanitaria.

“Il successo di Piancavallo non merita di essere offuscato dalla mancanza di un presidio sanitario stabile e adeguato durante la stagione invernale. La Regione chiarisca quali iniziative intende assumere per superare una lacuna inaccettabile”. Ad affermarlo è stato il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) dopo le difficoltà riscontate nei giorni scorsi dal personale di pronto intervento. I disagi sono aumentati quando la hall dell’hotel è stata adibita a sala triage, a causa dei lunghi tempi di attesa dell’ambulanza, disponibile soltanto nei fine settimana. L'esponente dem ha segnalato il caso chiedendo una risposta chiara dalla Regione dopo gli ultimi infortuni che si sono verificati a Piancavallo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

