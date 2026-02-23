Infortunati Juve come stanno Bremer e Yildiz in vista del Galatasaray Filtrano queste sensazioni sui due calciatori bianconeri

Bremer e Yildiz sono infortunati a causa di infortuni muscolari, e ora la Juventus monitora attentamente le loro condizioni prima della sfida contro il Galatasaray. La società si concentra sul loro recupero, sperando di averli a disposizione per la partita decisiva. Entrambi i calciatori sono considerati elementi chiave per la squadra, e i loro stati di salute influenzano direttamente le scelte in vista della gara. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Infortunati Juve, la dirigenza spera nel recupero dei giocatori fondamentali per tentare la grandissima impresa europea ed evitare l'eliminazione. Il momento complicato della Juventus tiene costantemente in apprensione l'intero ambiente torinese, scosso dagli ultimi risultati sportivi. La Vecchia Signora deve riorganizzare le idee dopo il tonfo registrato in campionato contro il Como. Le due reti incassate sabato hanno certificato la crisi del gruppo allenato da Spalletti. Questa sconfitta segue a ruota il tremendo cinque a due subito in Champions League contro il Galatasaray, un crollo pesantissimo che costringerà la squadra alla disperata rimonta per evitare l'eliminazione dal torneo continentale.