Inflazione gennaio | alimentari e servizi trainano rincari +1% annuo

L’aumento dei prezzi alimentari e dei servizi ha causato un incremento dell’1% nell’inflazione di gennaio, secondo i dati Istat. I costi dei beni di prima necessità sono cresciuti, spingendo i consumatori a spendere di più. La variazione mensile dello 0,4% rafforza questa tendenza al rialzo dei prezzi. Le cifre indicano una stabilità nell’aumento dei costi rispetto ai mesi precedenti e segnano un nuovo passo nell’andamento economico attuale.

Inflazione a gennaio: prezzi salgono dello 0,4%, confermato l'1% su base annua L'Istat ha reso noti i dati sull'inflazione di gennaio 2026, confermando un aumento dello 0,4% su base mensile e dell'1% su base annua. Il carovita, dopo un picco a dicembre, scende al livello più basso da novembre 2024. A trainare l'aumento dei prezzi sono gli alimentari, sia non lavorati che lavorati, i servizi relativi all'abitazione e i tabacchi. Il mercato italiano si trova di fronte a un'inflazione persistente, seppur in leggero calo rispetto ai mesi precedenti. A gennaio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) ha registrato un aumento dello 0,4% rispetto a dicembre e dell'1% su base annua, confermando la stima preliminare.