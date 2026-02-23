Indice Glicemico | la guida per non avere fame alle 16 | 00

L’indice glicemico causa spesso quella voglia improvvisa di snack alle quattro del pomeriggio. Dopo aver mangiato, il livello di zuccheri nel sangue crolla rapidamente, lasciando il corpo in cerca di energia immediata. Questa sensazione si presenta più frequentemente se si consumano pasti ricchi di zuccheri semplici, che provocano picchi e cali repentini. Per evitare di cedere alla tentazione, è importante conoscere meglio come funziona l’indice glicemico e scegliere alimenti più equilibrati.

Vi capita mai che alle 16:00 precise, puntuali come un orologio svizzero, venite assalite da quella voglia matta di "qualcosa di buono" (leggi: un pacchetto di biscotti o una brioche salvata dal mattino). Non è mancanza di forza di volontà e non siete voi a essere "golose senza speranza". La colpa è quasi sempre di un ospite invisibile e un po' dispotico: l'Indice Glicemico (IG). Oggi scopriremo insieme come domarlo con qualche trucco da vere "ninja della tavola", per arrivare a cena senza voler azzannare il tavolo! Immaginate l'Indice Glicemico come la velocità con cui gli zuccheri contenuti in un alimento entrano nel nostro sangue.