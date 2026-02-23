Indagine su traffico di rifiuti della BriEcologica la vice sindaca Tedesco si dimette

Giuliana Tedesco si dimette dopo aver scoperto irregolarità nel traffico di rifiuti della Bri.Ecologica. La decisione deriva da una serie di controlli interni che hanno evidenziato potenziali violazioni nelle procedure di smaltimento. La vice sindaca aveva già espresso preoccupazione per alcune pratiche adottate dall’azienda, che gestisce i rifiuti della città. La sua uscita dal ruolo arriva in un momento di crescente attenzione sulla gestione ambientale locale.

Il suo nome compare nell'ordinanza che ha portato a sei arresti, lei è indagata in stato di libertà. Deve rispondere, insieme ad altre sei persone, di un'accusa di falso, non legata all'attività politica BRINDISI - La vice sindaca di Brindisi, Giuliana Tedesco, ha formalizzato le proprie dimissioni nella serata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026. È indagata nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Lecce e del Noe (Nucleo operativo ecologico dei carabinieri) su un presunto traffico illecito di rifiuti tra il capoluogo adriatico e l'est, la Grecia e la Bulgaria, in particolare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Bri.Ecologica, le accuse: danni all'ambiente per ottenere più profitto

Traffico illecito di rifiuti Brindisi: indagata la vicesindaca Giuliana TedescoGiuliana Tedesco, vicesindaca di Brindisi, è stata iscritta nel registro degli indagati in un'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria.

Argomenti: Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, arresti anche a Bari: emesse sei misure cautelari; Bri.Ecologica, le accuse: danni all'ambiente per ottenere più profitto

BRINDISI - Coinvolta nell’indagine sul presunto traffico internazionale che ha portato a 6 arresti. Per gli inquirenti avrebbe fornito indicazioni su attestazioni ritenute false legate alla società Bri Ecologica - facebook.com facebook