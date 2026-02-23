Incredibile a Rimini | ubriaco al volante fermato 2 volte nel giro di 30 minuti

Un uomo è stato fermato due volte a Rimini in soli trenta minuti, dopo aver già perso la patente per guida in stato di ebbrezza. La polizia locale ha intercettato il veicolo poco dopo averlo fermato la prima volta, sorprendendo gli agenti. L’uomo ha continuato a guidare senza preoccupare le conseguenze, mettendo in pericolo sé stesso e gli altri. La scena si è svolta davanti a un bar del centro storico, attirando l’attenzione dei passanti.

Rimini, 23 febbraio 2026 – Gli agenti della polizia locale di Rimini quasi non hanno creduto ai loro occhi quando, appena trenta minuti dopo avergli ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza, lo hanno rivisto al volante della stessa auto, come se nulla fosse successo. Con ogni probabilità, l'automobilista dovrà ora dire addio alla patente per molto, molto tempo. Spariti milioni di euro dai conti correnti: sotto accusa l'ex direttore di una filiale della Banca di San Marino Il posto di blocco della polizia. E' un episodio che ha dell'incredibile quello avvenuto nella notte tra venerdì e sabato durante i controlli svolti dalla polizia locale riminese.