Nuovo appuntamento della rassegna "La città sul palcoscenico", promossa dall’ Associazione Amici dello Sferisterio. Domani alle 18, nella sala Cesanelli dello Sferisterio, ospite sarà il regista Daniele Menghini, protagonista dell’edizione 2026 del Mof con "Il barbiere di Siviglia". L’incontro, dal titolo "La regia: architettura della visione", accompagnerà il pubblico nel processo creativo che conduce dall’idea alla scena: dalla definizione dello spazio e del movimento al dialogo con la musica e gli interpreti, fino alla drammaturgia visiva. Regista e attore, diplomato alla Civica scuola Paolo Grassi di Milano, Menghini si forma tra teatro di ricerca e opera lirica collaborando con importanti personalità della scena contemporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'Ultimo schiaffo' in proiezione al Cineclub Arsenale e incontro con il regista Matteo OleottoGiovedì sera all’Arsenale di Pisa si terrà un evento speciale: prima della proiezione di

Leggi anche: Sold out a Napoli per Breve storia d'amore con Pilar Fogliati. Incontro con l'attrice e la regista Rampoldi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incontro allo Sferisterio con il regista Menghini; Pantalera, sono quaranta le edizioni del Torneo dei Paesi. Giovedì la prima riunione organizzativa; Macerata, nuovo appuntamento con 'Presente Liberale': ospite Lorenzo Maggi; Macerata, Daniele Menghini ospite allo Sferisterio: viaggio nel laboratorio della regia d’opera.

É in corso, fino alle ore 20, alla sala Sbriccoli del Centro di Ateneo per i Servizi Bibliotecari (CASB) UNIMC, in piazza Oberdan, il primo incontro del CORSO DI FORMAZIONE (INTER) MEDIAZIONI PERSONE E COMUNITA’ “La mediazione in campo professio - facebook.com facebook