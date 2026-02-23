Incidente sulla variante di Ariano Irpino | tre feriti e disagi alla circolazione

Un incidente sulla variante di Ariano Irpino ha causato tre feriti e disagi alla circolazione, avvenuto tra la galleria Maddalena e il bivio di Fontananuova. La collisione si è verificata vicino a una nota rivendita di articoli per la casa, creando code e rallentamenti. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare aiuto alle persone coinvolte. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e ripristinando la viabilità.

ARIANO IRPINO – Tre persone hanno riportato ferite e contusioni in un incidente verificatosi lungo la variante di Ariano, nel tratto compreso tra la galleria Maddalena e il bivio di Fontananuova, nei pressi di una nota rivendita di articoli per la casa. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli: una BMW X1 e due Fiat Punto. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, l’incidente sarebbe avvenuto a causa di una manovra azzardata di immissione sulla carreggiata. Il conducente della BMW, un uomo di 50 anni residente a Greci, e il guidatore della Punto verde sono stati immediatamente soccorsi da due ambulanze e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Frangipane” di Ariano, dove il personale medico li ha presi in cura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Incidente sulla Statale 90 delle Puglie: due giovani ferite all’ingresso di Ariano Irpino

Violento incidente frontale sulla variante di Morbegno: otto feriti, due sono gravissimiUn grave incidente frontale si è verificato sulla variante di Morbegno, lungo la Nuova Statale 38 a Traona.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Scontro sulla Variante di Morbegno, cinque persone coinvolte; Scontro fra auto e tir lungo l'A24:la vittima era un 26enne; Scontro sulla SS38 tra Cosio e Morbegno: cinque persone coinvolte, traffico in tilt sulla Variante; Incidente sulla Sora-Cassino: cinque feriti, arriva l'eliambulanza.

Incidente stradale lungo la variante ad Ariano: tre feriti in ospedale/VIDEOLa testimonianza di un poliziotto penitenziario il quale ha subito allertato i soccorsi ... msn.com

Gemonio, scontro sulla provinciale: tre donne ferite e strada chiusaUn incidente stradale avvenuto intorno alle 10 di questa mattina – giovedì 19 febbraio – ha causato la chiusura del tratto di SP1 che collega Gemonio con Caravate e Cittiglio: nello scontro sono ... varesenews.it

La testimonianza di un poliziotto penitenziario il quale ha subito allertato i soccorsi #ArianoIrpino - facebook.com facebook