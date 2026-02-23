Incidente stradale per Matteo Biffoni | E’ andata bene Trenta giorni e torno nuovo

Matteo Biffoni ha subito un incidente stradale mentre tornava a casa, a causa di una manovra improvvisa di un altro veicolo. L’incidente ha causato danni alla sua auto e una leggera contusione al conducente, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Biffoni ha commentato che si riprenderà in circa trenta giorni e tornerà in forma. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

© Corrieretoscano.it - Incidente stradale per Matteo Biffoni: “E’ andata bene. Trenta giorni e torno nuovo”

PRATO – Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo Biffoni, il più votato di sempre in Consiglio regionale Toscana con oltre 22mila preferenze. L ‘ex sindaco di Prato, Pd, attuale presidente commissione regionale sanità, vittima dell’incidente in scooter, urtato da un’auto al rientro dalla 448esima rievocazione storica della Festa della polenta a Vernio, provincia di Prato. Dove Biffoni si trovava con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, l’assessora regionale Cristina Manetti e la sindaca Maria Lucarini. (Foto Fb Eugenio Giani) Soccorso, Biffoni è stato trasportato all’ospedale Santo Stefano di Prato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo BiffoniMatteo Biffoni, consigliere regionale del PD ed ex-sindaco di Prato, ha subito un incidente stradale mentre partecipava alla Festa della Polenta a Vernio. Incidente stradale per Matteo Biffoni. Il consigliere regionale (ed ex sindaco di Prato) urtato da un’autoMatteo Biffoni, consigliere regionale e ex sindaco di Prato, è stato coinvolto in un incidente stradale causato da un'auto che lo ha urtato mentre attraversava la strada a Vernio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Vernio, incidente stradale per il consigliere regionale Matteo Biffoni; Incidente per Matteo Biffoni. Il consigliere regionale (ed ex sindaco di Prato) urtato da un’auto: 30 giorni e torno nuovo; Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo Biffoni: 30 giorni e torno nuovo; Vernio, incidente in scooter per Matteo Biffoni. Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo Biffoni: 30 giorni e torno nuovoDisavventura nella giornata di oggi per il consigliere regionale ed ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Le sue ... gonews.it Incidente stradale per Matteo Biffoni. Il consigliere regionale (ed ex sindaco di Prato) urtato da un’autoIl politico era a Vernio per la tradizionale festa della Polenta, quando è stato colpito da un’auto in retromarcia. In sella al suo scooter, ha riportato una forte contusione al polso ... msn.com Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo Biffoni x.com Vernio, incidente in scooter per Matteo Biffoni: l'ex sindaco di Prato lievemente ferito - facebook.com facebook