Incidente notturno a Brescia | tre feriti indagini su mancata

Un incidente stradale ha causato il ferimento di tre persone a Brescia, a causa di un'auto che ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro. La collisione si è verificata nel cuore del quartiere Fiumicello, provocando un forte rumore che ha svegliato gli abitanti. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per portare i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause dell’incidente e l’eventuale coinvolgimento di alcol o sostanze.

Un boato nella notte ha svegliato i residenti del quartiere Fiumicello a Brescia, segnando l’inizio di una notte di emergenza. All’incrocio tra via Manara e via Carducci, due auto si sono scontrate intorno alle quattro del mattino, coinvolgendo tre persone. Due di loro, un 49enne e un 55enne, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre un anziano di 85 anni ha riportato solo lievi contusioni. La Polizia stradale sta indagando, con l’ipotesi di una mancata precedenza. L’incidente, fortunatamente senza vittime gravi, ha lasciato l’intero quartiere con domande urgenti sulla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Statale 85, incidente tra Volkswagen e Nissan: tre feriti e allarme sicurezza stradale in Molise. Indagini in corso.Un incidente tra una Volkswagen e una Nissan sulla Statale 85 ha provocato tre feriti e ha acceso i timori sulla sicurezza stradale in Molise.

Termoli, incidente sulla litoranea: traffico in tilt e tre feriti lievi. Indagini in corso sulla dinamica.Un incidente sulla litoranea di Termoli ha bloccato il traffico per diverse ore.

