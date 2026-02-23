Incidente frontale paralizza la Spoletina | caos e disagi a Terni

Un tamponamento tra due auto sulla strada statale 418 Spoletina ha causato un blocco totale del traffico vicino ad Acquasparta, in provincia di Terni. La collisione ha coinvolto veicoli in direzione di Spoleto e ha provocato lunghe code e disagi per gli automobilisti. I mezzi di soccorso sono arrivati sul posto per gestire la situazione e verificare eventuali feriti. La strada rimane chiusa in attesa di ripristinare la circolazione.

Un incidente frontale tra due automobili ha bloccato la strada statale 418 Spoletina nei pressi di Acquasparta, nel territorio di Terni. L’impatto, avvenuto al km 11, ha costretto all’istituzione di un senso unico alternato, causando disagi per gli automobilisti e sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale in questa zona. Le forze dell’ordine e i tecnici dell’Anas sono al lavoro per ripristinare la viabilità, ma le condizioni dei conducenti coinvolti e le dinamiche precise dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Un incidente che paralizza un’arteria vitale. La tranquillità di una domenica di sole, con temperature miti e zero probabilità di pioggia, è stata interrotta da un incidente che ha coinvolto due vetture sulla strada statale 418, nota come Spoletina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

