Incidente autostrada | terrore per troupe Rai e band a Sanremo

Una troupe Rai diretta a Sanremo per il Festival ha vissuto momenti di paura quando un'auto ha tamponato il veicolo in cui viaggiavano, causando uno scontro violento. La collisione si è verificata sull’autostrada, poco prima di entrare in città, coinvolgendo anche una band che li accompagnava. L’impatto ha provocato feriti e ha bloccato il traffico, lasciando tutti sotto shock. La scena ha richiamato l’attenzione di altri automobilisti in transito.

Sanremo, grave incidente per la troupe Rai de ‘La volta buona’: Pensavo fossero tutti morti. Una troupe della Rai diretta a Sanremo per il Festival ha vissuto momenti di terrore a causa di un incidente stradale. L’episodio, avvenuto ieri sera, ha coinvolto il van della trasmissione ‘La volta buona’ e un’auto con a bordo una band musicale. L’inviata Rosanna Cacio ha descritto la scena come agghiacciante, con il timore di una tragedia sfiorata. Il van, con a bordo quattro persone, viaggiava lungo l’autostrada quando ha tamponato un’auto che si è ribaltata. L’impatto è avvenuto all’interno di una galleria, aumentando la drammaticità della situazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

