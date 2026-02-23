Incidente a Palermo | 17enne senza foglio rosa investe ragazza

Un ragazzo di 17 anni senza patente ha investito una donna di 23 anni e una bambina di 4 anni mentre guidava un’auto in via Concettina Ramondetta Fileti, a Palermo. La causa è l’inesperienza e la mancanza di documenti, che hanno portato a un incidente che ha coinvolto anche altri veicoli. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, che hanno assistito alla scena con preoccupazione. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Un diciassettenne si esercitava alla guida di un’auto in via Concettina Ramondetta Fileti, a Palermo, quando ha investito una ragazza di 23 anni e una bambina di 4. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 22:30. Le vittime, soccorse dal 118, hanno riportato ferite lievi e sono state dimesse dopo qualche ora. Il giovane, sprovvisto del foglio rosa, e la proprietaria dell’auto rischiano multe salate per violazione del Codice della Strada. La serata di ieri a Palermo ha preso una piega drammatica in via Concettina Ramondetta Fileti, nella zona dell’Olivella. Un diciassettenne, al volante di una Smart prestata da un’amica, stava esercitandosi alla guida quando, intorno alle 22:30, ha perso il controllo del veicolo investendo una ragazza di 23 anni e una bambina di 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il figlio 17enne al volante (senza foglio rosa), padre muore nell’incidente. E ora si indaga per capire perché guidasse luiUn uomo di 59 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Castelnuovo, quando il figlio di 17 anni, senza patente, era alla guida dell’auto.

Muore nell’incidente: alla guida dell’auto c’era il figlio diciassettenne senza foglio rosaUn ragazzo di 17 anni senza patente ha causato un incidente mortale a Castelnuovo Garfagnana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Grave incidente sulla provinciale: 17enne in codice rosso dopo lo schianto; Dramma a Bitonto, auto fuori strada: morto un 17enne; Un 17enne è stato investito mentre camminava sul marciapiede dopo la festa di carnevale; Incidente sul lungomare di Gela, morto motociclista: vano il tentativo di rianimazione del sindaco.

@tgsicilia Fermati dai carabinieri, auto li travolge: 20enne muore in incidente shock #antennasicilia #informazione #telegiornale #sicily #palermo - facebook.com facebook

[30.01-14:00] #Palermo incidente stradale tra un’auto medica e un furgone sulla SS121 Catanese Palermo-Agrigento tra Misilmeri e Bolognetta, in contrada Coda di Volpe. Gravissimo bilancio: 3 morti (una paziente e 2 sanitari) La nostra vicinanza alle famigli x.com