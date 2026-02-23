incidente a casnigo nella notte ferito un 32enne

Un'auto è uscita di strada a Casnigo, causando il ferimento di un 32enne. La causa dell’incidente sembra essere stata la perdita di controllo del veicolo, probabilmente a causa di una distrazione. La vettura si è schiantata contro un muro in via delle Industrie, vicino a una zona abitata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

LO SCHIANTO. Pochi minuti prima della mezzanotte di domenica 22 febbraio un’auto è uscita di strada. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte di domenica 22 febbraio quando è giunta una chiamata di soccorsi al 112 per un incidente che ha coinvolto un’auto in via Serio a Casnigo, nei pressi del Ponte del Costone. Un’auto è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di contenimento a margine della carreggiata carambolando nella corsia opposta. Nell’impatto si è ferito un 32enne, che è stato trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo da un’ambulanza della Croce Verde di Colzate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

