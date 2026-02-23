Incidente a Bollate veicolo ribaltato nel sottopasso soccorse 3 persone

Un veicolo si è ribaltato nel sottopasso di via Ospitaletto a Bollate a causa di una manovra sbagliata, coinvolgendo tre persone. Le autorità hanno inviato i soccorritori sul posto, che hanno estratto i feriti dall’abitacolo e li hanno trasportati in ospedale. La polizia ha delimitato l’area per accertare le cause dell’incidente e mettere in sicurezza la strada. La dinamica dell’accaduto rimane ancora da chiarire.

© Ilnotiziario.net - Incidente a Bollate, veicolo ribaltato nel sottopasso, soccorse 3 persone

Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Sul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi . Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica ad Abbiategrasso, dove un’automobile è stata urtata da un. Invita il tassista a salire in casa perché non ha contanti per pagare la corsa,. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net Incidente con un veicolo ribaltato, soccorsi in azioneNella notte, un incidente stradale ha coinvolto un veicolo che si è ribaltato, con tre persone a bordo. Incidente in zona Bione: soccorse due personeQuesta mattina a Lecco, un incidente tra due auto si è verificato in via Macon, vicino alla zona del Bione.