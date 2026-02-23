Inchiesta UEFA e squalifica immediata | salta il ritorno Champions

La UEFA ha deciso di squalificare immediatamente un calciatore dopo aver aperto un’indagine, a causa di sospetti riguardanti comportamenti non conformi alle regole. Il giocatore, che si preparava a tornare in campo per la Champions League, ha annunciato che farà ricorso alla FIFA. La decisione sorprende molti, considerando che non sono state trovate prove concrete contro di lui. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione tra le parti.

Ma il giocatore è pronto al contrattacco: reclamo alla FIFA La UEFA ha avviato un’ inchiesta e, pur non avendo raccolto prove tangibili, ha sanzionato il giocatore con una squalifica. (Screen sito ufficiale Uefa) – Calciomercato.it Parliamo del caso della settimana, quello con protagonisti Prestianni e Vinicius jr. Il secondo ha accusato il primo di aver ricevuto un insulto di stampo razzista nel match tra Benfica e Real Madrid valevole per l’ andata del playoff di Champions. L’argentino ha respinto le accuse e prove a suo carico, di fatto, non ce ne sono. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

“Squalifica immediata”. Amici 25, bufera clamorosa sull’allievo dopo il brutto gestoGiovanni Rossi, uno degli allievi di Amici 25, è stato squalificato immediatamente dopo aver rivolto insulti pesanti a un compagno durante una prova di canto, provocando una reazione furiosa tra gli altri studenti e scatenando un dibattito acceso sui social.

Caso Vinícius: la UEFA ferma Prestianni, squalifica shock prima del Real MadridPrestianni viene squalificato dalla UEFA a causa di un comportamento scorretto durante la partita, compromettendo la sua presenza contro il Real Madrid.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Caso Vinicius-Prestianni, l'UEFA apre un'inchiesta: nel mirino l'episodio di presunto razzismo in Benfica-Real Madrid; Uefa, ufficiale: inchiesta sul caso Prestianni-Vinicius, cosa rischia il giocatore del Benfica; Nuova regola del calcio in vista: è frutto di quello che è successo tra Prestianni e Vinicius; Uefa: procedura disciplinare per Benfica-Real Madrid.

La UEFA sospende ma non squalifica Prestianni per gli insulti a Vinicius: sfruttato l’articolo 14La misura è legata alla violazione, al momento solo ipotizzata, del Regolamento Disciplinare UEFA relativo ai comportamenti discriminatori ... fanpage.it

Squalifica per Prestianni ed il Benfica non ci sta: Ingiusto lo stop con indagini ancora in corso!La UEFA squalifica Prestianni per i presunti insulti razzisti rivolti a Vinicius ad indagini ancora non concluse ... generationsport.it

Caso Prestianni-Vinicius Junior: occhio all'inchiesta della UEFA #Benfica #RealMadrid #ChampionsLeague #Estero #Focus #11contro11 x.com

Due episodi di razzismo in Champions: Kelly della Juventus insultato sui social. Su Vinicius aperta un'inchiesta dall'Uefa - facebook.com facebook