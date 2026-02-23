Inchiesta Monaldi la Procura accelera | sale a 7 il numero degli indagati per la morte di Domenico

La Procura ha aggiunto altri due indagati nell’inchiesta sulla morte di Domenico al Monaldi, portando il totale a sette. La causa di questa accelerazione è l’approfondimento delle verifiche sui protocolli medici e sulle responsabilità degli operatori sanitari coinvolti. Gli investigatori stanno esaminando nuove testimonianze e documenti clinici per chiarire eventuali negligenze. Le indagini proseguono con l’obiettivo di fare luce sulla vicenda.

Svolta nell'inchiesta sull'ospedale Monaldi: salgono a 7 gli indagati per la morte del piccolo Domenico. Attesa per l'autopsia e indagini sui protocolli di trapianto. Svolta giudiziaria nelle indagini sul decesso del bimbo di due anni e mezzo spirato presso l'ospedale Monaldi dopo un calvario clinico durato oltre due mesi. Il numero dei professionisti iscritti nel registro degli indagati è salito a sette: un atto dovuto per consentire lo svolgimento di accertamenti irripetibili, a partire dall'esame autoptico che dovrà fare luce sulle cause del decesso. La Procura di Napoli sta setacciando ogni dettaglio, dal momento del prelievo dell'organo a Padova fino alle procedure di impianto avvenute nel nosocomio partenopeo.