Incertezza sui mercati Zoppas | Stallo dannoso Ora subito risposte

Matteo Zoppas denuncia un forte rallentamento sui mercati, causato dall’incertezza sulle misure commerciali. La mancanza di chiarezza sui dazi e sui dettagli delle politiche ha generato nervosismo tra gli investitori. Zoppas sottolinea che questa fase di stallo rischia di danneggiare l’economia, chiedendo decisioni rapide e trasparenti. La situazione rimane critica, e gli operatori attendono risposte concrete per evitare ulteriori conseguenze.

Roma, 23 febbraio 2026 - “Ho la sensazione di rivivere i primi momenti della crisi, quando sono stati annunciati i dazi ma non si conoscevano importi e modalità attuative – spiega Matteo Zoppas, uomo d’impresa e presidente dell’Ice –. Prima la sentenza della Corte Suprema, poi l’annuncio di dazi al 15%, probabilmente sostitutivi. Ma per avere informazioni certe occorrerà attendere le notizie giunte dalle sedi competenti”. Pensa alla Farnesina. "Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è mosso rapidamente convocando già oggi la cabina di regia sui dazi. Sicuramente avremo dettagli in più per capire come muoverci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Harmont & Blaine: incertezza sui 32 licenziamenti, decisione ora nelle mani del Ministero.Lo stabilimento Harmont & Blaine di Caivano vive momenti di incertezza dopo che l’azienda ha annunciato 32 licenziamenti, lasciando la decisione finale nelle mani del Ministero dello Sviluppo Economico.

Carta del docente, incertezza totale sui fondi. Caso (M5S): “Ritardo grave. Il Governo chiarisca subito importo, copertura e data certa di attivazione”Antonio Caso, deputato del Movimento 5 Stelle, lancia l’allarme sul blocco totale della Carta del docente per il biennio 20252026.

