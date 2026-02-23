Un incendio in una palazzina ha causato la morte di due gatti. Le fiamme sono divampate in un appartamento di via Liguria, che è stato poi completamente distrutto. I vicini hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti subito per spegnere le fiamme. Le cause del rogo sono ancora da accertare. I residenti hanno assistito attoniti alla scena, mentre i soccorritori lavoravano per mettere in sicurezza l’edificio.

Rogo in un appartamento di via Liguria, andato poi distrutto. Momenti di grande apprensione, ieri mattina, nella zona residenziale di Palombina Vecchia, a poca distanza dal centro commerciale Le Ville e dal campo sportivo Neri. Un incendio, le cui cui cause sembrerebbero accidentali ma sono in fase di accertamento, è infatti divampato qualche minuto prima delle 9, in un’abitazione posta al primo piano di una palazzina di quattro livelli. La proprietaria, quando sono divampate le fiamme, non si trovava all’interno della casa. Sul posto è stato necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Ancona, che sono sopraggiunti con due autobotti e l’autoscala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'esplosione nella palazzina, l'incendio e il crollo: muoiono due anziani ad Adelfia. "Lui gridava aiuto, poi un altro boato"Due anziani hanno perso la vita questa mattina ad Adelfia dopo un'esplosione che ha causato un incendio e il crollo di una palazzina.

Incendio in palazzina: muore il cane, due appartamenti inagibiliUn incendio ha coinvolto una palazzina, causando la morte di un cane e rendendo inagibili due appartamenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Falconara, incendio in una palazzina di quattro piani; Falconara | Incendio in una palazzina di quattro piani, fiamme e fumo nell'abitazione: scattano i soccorsi; Incendio in una palazzina: muoiono due gatti; Incendio a Colli al Metauro, le fiamme all'ultimo piano di una palazzina. Soccorso un disabile.

Ancona, incendio al primo piano di una palazzina a FalconaraI Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata ... centropagina.it

Colli al Metauro - Incendio in una palazzina, 118 soccorre disabileIncendio nel pomeriggio di martedì in piazza 1° Maggio a Colli al Metauro, dove un appartamento all’ultimo piano di una palazzina di tre piani è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto i Vigili del fuoc ... veratv.it

Notte di paura a Reggio Calabria: incendio divora il tetto di una palazzina a Santa Caterina | FOTO - facebook.com facebook

Incendio in una palazzina di quattro piani, fiamme e fumo nell'abitazione: scattano i soccorsi x.com