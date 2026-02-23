Incendio in appartamento | strada chiusa

Un incendio scoppiato in un appartamento di via Shelley ha causato la chiusura temporanea di una strada trafficata. Le fiamme sono divampate nel secondo piano di un edificio abitato da diverse famiglie, obbligando i vigili del fuoco a intervenire rapidamente. L’incendio ha provocato fumo e danni alla struttura, mentre alcune persone sono state evacuate per sicurezza. La strada rimane chiusa mentre si lavora per spegnere le fiamme e valutare i danni.

Incendio in appartamento in via Shelley, una delle strade che salgono da corso Europa verso le alture del levante. Il rogo, per cause ancora da accertare, è divampato poco dopo le ore 11:30 di lunedì 23 febbraio 2026. La polizia locale ha invece chiuso via Shelley intorno alle 11:45 per agevolare le operazioni di spegnimento del rogo, al momento non sono note le cause. Aggiornamento ore 12:40: via Shelley è stata riaperta, nel tratto iniziale da corso Europa, a senso unico alternato. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Roma: incendio in appartamento in via Appia Nuova, strada chiusaA Roma, poco prima delle 19, è scoppiato un incendio in un appartamento in via Appia Nuova, all’incrocio con via Carlo Denina. Leggi anche: Incendio a Torino Pozzo Strada: a fuoco un appartamento, gravi i danni Incendio in appartamento, morta la proprietaria Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Fiamme nella notte, a fuoco un appartamento. Una persona intossicata, famiglie in strada e tanta paura; Barletta, incendio in un appartamento: salvata dai vigili del fuoco una 81enne, 4 intossicati VIDEO; Fiamme in appartamento, inquilini fuggono in strada; Incendio a Roma, fiamme in un appartamento: grave un anziano trovato svenuto in casa. Incendio in via Shelley, chiusa la stradaUn incendio importante si è sviluppato in un appartamento di via Shelley a Quarto. I mezzi di soccorso sono arrivati sul posto tempestivamente per domare le fiamme, ed hanno bloccato la strada che inf ... genova.repubblica.it Firenze, incendio in un appartamento in Borgo San Frediano: due persone in ospedale per i fumiIncendio e strada chiusa in Oltrarno. Nella mattina di oggi, lunedì 9 febbraio, si è verificato un incendio in un'abitazione in Borgo San Frediano a Firenze. L'incendio si è sviluppato all'interno di ... 055firenze.it Scoppia un incendio nell’appartamento a Falconara: la proprietaria è fuori, morti i suoi gatti - facebook.com facebook Sette feriti nell’incendio in un appartamento a Monzuno nel Bolognese x.com