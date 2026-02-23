Incendio doloso a Bisaccia | armi e cavi sequestrati arrestato

Un incendio doloso a Bisaccia ha portato al sequestro di armi e cavi, e all’arresto di una persona. Le indagini dei Carabinieri hanno scoperto che il rogo è stato appiccato intenzionalmente per motivi ancora da chiarire. Durante le operazioni, sono stati trovati oggetti sospetti nel luogo dell’incendio. L’intervento delle forze dell’ordine ha rivelato un quadro più ampio di attività illecite legate all’episodio. La vicenda prosegue con ulteriori accertamenti.

Un incendio doloso a Bisaccia, in provincia di Avellino, ha rivelato un caso complesso che ha l’intervento determinante dei Carabinieri. L’episodio, avvenuto lo scorso gennaio, ha coinvolto un terreno privato adiacente a una sottostazione elettrica e ha portato al sequestro di armi e materiali. La vicenda ha suscitato l’apprezzamento del NSC per l’operato delle forze dell’ordine. Tutto è iniziato con la denuncia di un imprenditore locale per il rogo di materiale depositato su un suo fondo. I Carabinieri della Stazione di Bisaccia, supportati dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno avviato un’attività investigativa accurata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

