Incendio ChemCo attesa per le analisi Il sindaco | Amianto non presente

L’incendio alla ChemCo di Vezzano ha causato danni ingenti alla fabbrica di resine industriali, spingendo le autorità a richiedere analisi approfondite. Le verifiche condotte da Arpae mirano a identificare eventuali rischi di contaminazione, mentre il sindaco rassicura sulla mancanza di amianto nel sito. I risultati definitivi delle analisi sono attesi tra oggi e domani, per valutare le eventuali conseguenze sulla salute pubblica e sull’ambiente.

Tra la serata di oggi e la giornata di domani dovrebbero arrivare i risultati definitivi delle analisi compiute da Arpae dopo l’ incendio che venerdì ha devastato a Vezzano la ChemCo, azienda di prodotti chimici e resine industriali situata in via Achille Grandi. I tecnici Arpae, intervenuti subito per le prime verifiche ambientali, avevano infatti effettuato misure per valutare l’eventuale ricaduta in atmosfera degli inquinanti. Le misure a lettura diretta, svolte ad altezza d’uomo nelle immediate vicinanze del rogo, hanno verificato valori al di sotto dei limiti di rilevabilità. Il sindaco Stefano Vescovi continua a seguire con attenzione l’emergenza: "Sabato – ricorda il primo cittadino – ho emesso l’ordinanza di non fruibilità dell’immobile Chemco e anche i corridoi con i due capannoni confinanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

