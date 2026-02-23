Incendio a Lonate Pozzolo | 2 sfollati ristorante allagato e indagini

Un incendio scoppiato nel centro di Lonate Pozzolo ha causato lo sfollamento di due persone e allagato un ristorante nella zona di via Roma. Le fiamme hanno danneggiato gravemente un edificio storico, costringendo i residenti a lasciare temporaneamente le proprie case. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire e le autorità hanno avviato le indagini.

La notte degli sfollati: cronaca di un incendio nel cuore di Lonate Pozzolo. Alle prime luci dell'alba, un incendio ha sconvolto la quiete del centro storico di Lonate Pozzolo, nel cuore della corte di via Roma. Le fiamme, sviluppatesi al primo piano di uno stabile, hanno costretto due residenti a lasciare le loro case in fretta e furia. Un uomo ha trovato rifugio presso un parente, mentre una ragazza è stata sistemata in un alloggio d'emergenza fornito dal Comune. La sindaca e il vicesindaco si sono immediatamente attivati per coordinare gli interventi e trovare soluzioni per gli sfollati. La corte interessata è una delle antiche strutture che caratterizzano il centro di Lonate Pozzolo, a pochi passi dalla piazza Sant'Ambrogio.