In Sicilia il 25% della popolazione è over 65 anni | il medico sportivo Angelo Giglio nominato garante degli anziani

Angelo Giglio, medico sportivo di Palermo, è stato scelto come garante regionale degli anziani a causa dell’aumento del 25% di persone over 65 in Sicilia. La decisione nasce dalla necessità di tutelare i diritti e il benessere di questa fascia di popolazione, che rappresenta ormai un quarto dei residenti. Giglio affronterà questioni legate all’assistenza e alla qualità della vita degli anziani. La sua nomina entra in vigore immediatamente.

Ad affidargli l'incarico è stato il presidente Renato Schifani, nella qualità assessore ad interim della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Angelo Giglio, medico sportivo palermitano, è stato nominato garante regionale della Persona Anziana. Ad affidargli l'incarico è stato il presidente Renato Schifani, nella qualità assessore ad interim della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Il garante degli anziani è una figura istituzionale, prevista dalla legge regionale 342021: opererà in piena autonomia per promuovere e tutelare la dignità e la sicurezza degli anziani, per vigilare sui diritti e sulla corretta applicazione delle leggi inerenti le persone over 65 anni, che oggi in Sicilia rappresentano circa il 25% della popolazione, quasi 1. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

