In giro sullo scooter alla festa di Carnevale ma non ha mai conseguito la patente

Un uomo in scooter durante una festa di Carnevale viene fermato dalla polizia locale e scopre di non aver mai conseguito la patente. La sua presenza in strada con un veicolo potente senza documenti validi preoccupa gli agenti, che decidono di controllarlo. L’uomo stava partecipando alle celebrazioni quando è stato fermato. La mancanza di patente rappresenta un rischio concreto per la sicurezza pubblica e solleva dubbi sulla sua responsabilità alla guida.

Quando gli agenti della polizia locale gli hanno chiesto i documenti hanno scoperto che l'uomo non aveva mai conseguito la patente Girava tranquillamente per le strade della città a bordo di potente scooter. Ma quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato per un normale controllo hanno scoperto che l’uomo, alla guida dello scooter non poteva starci perché la patente non l’aveva mai conseguita. È successo a Bovisio Masciago dove nel pomeriggio di sabato, durante i festeggiamenti in piazza per Carnevale, gli agenti della Locale sono stati insospettiti da quel giovane – poi identificato in un 29enne originario del Senegal e residente a Cesano Maderno – che guidava senza aver conseguito la patente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

