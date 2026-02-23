In fuga dai carabinieri a folle velocità fermato quando l' auto resta senza benzina

Un'auto in fuga dai carabinieri a folle velocità si ferma quando rimane senza benzina, nel tentativo di scappare. La scena si svolge nel centro di Domodossola, sabato sera, intorno alle 23. Una pattuglia aveva segnalato l’auto, che continuava a sfrecciare a tutta velocità, rischiando di causare incidenti. L’automobilista ha tentato di proseguire, ma alla fine si è dovuto arrestare quando il carburante è finito. La vettura è stata poi sottoposta a controlli.

Il conducente, però, invece di fermarsi ha deciso di darsi alla fuga, sfrecciando tra pedoni e le auto in sosta nel centro cittadino, per poi immettersi sulla superstrada in direzione sud, subito inseguito dai militari. L'inseguimento, che ha richiesto anche il supporto dei carabinieri della Compagnia di Verbania, è proseguito lungo l'autostrada A26, dove le macchine dell'automobilista in fuga e dei militari hanno raggiunto velocità pericolose, toccando punte di 200 chilometri orari. La corsa si è conclusa nei pressi dell'uscita dell'A26 di Meina, quando l'auto del fuggitivo è rimasta senza benzina.