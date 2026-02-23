In difesa dell' invio di un messaggio vocale di 17 minuti ai propri amici

Dan ha inviato un messaggio vocale di 17 minuti ai suoi amici per condividere aggiornamenti sulla sua salute, motivato dal desiderio di mantenere un contatto più diretto. Il messaggio, inviato a dicembre, ha suscitato diverse reazioni tra i destinatari, alcuni apprezzando la lunghezza e il tono informale, altri trovandolo troppo dettagliato. La scelta di condividere un messaggio così lungo riflette la volontà di comunicare in modo più personale e autentico.

Ogni messaggio vocale ha una sua specifica motivazione e funzione. Aggiungerei anche stile. Il mio amico Dan ha iniziato a inviare i suoi Health Blast a dicembre. Per chi non li conosce, si tratta di un messaggio vocale lungo dai tre ai sedici minuti, che ogni giorno compare nella nostra chat di gruppo, pieno di consigli sulla salute e spiegazioni più o meno scientifiche. Uno dei primi riguardava la sua avversione totale per l'olio d'oliva scaldato: ci intimava di evitarlo come fosse veleno. Un altro era una ricetta elaborata per una colazione a base di kefir, yogurt greco e semi di chia, che lui descriveva con entusiasmo: «onestamente, ti sazia come un arrosto.