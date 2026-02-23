In Brasile azzerata la trasmissione verticale dell’HIV | i segreti di un modello di prevenzione vincente

In Brasile, la riduzione a zero della trasmissione verticale dell’HIV deriva da un’efficace strategia di prevenzione. Durante le prime settimane di gravidanza, le future mamme vengono sottoposte a controlli accurati e a trattamenti mirati, riducendo drasticamente il rischio di trasmettere il virus al neonato. Questo approccio, adottato in molte città, ha permesso di salvare numerosi bambini e di migliorare la salute delle mamme. Ora, il metodo si estende anche in aree più remote del Paese.

© It.insideover.com - In Brasile azzerata la trasmissione verticale dell’HIV: i segreti di un modello di prevenzione vincente

In molte città brasiliane, durante le prime settimane di gravidanza, la storia (per la futura mamma) inizia sempre allo stesso modo: una visita, un prelievo, un test. Per la maggior parte delle persone si tratta di semplice routine. Per una parte, tuttavia, può essere il momento in cui si scopre un’ infezione da Hiv. Ed è proprio lì, in quell’incrocio tra diagnosi precoce e presa in carico immediata, che si gioca una delle vittorie più concrete della sanità pubblica. Nel dicembre 2025, l’ Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha validato il Brasile per l’ eliminazione della trasmissione madre-figlio dell’Hiv come problema di salute pubblica. 🔗 Leggi su It.insideover.com Hiv, Andreoni: “Terapie long acting migliorano aderenza e fermano trasmissione virus”Questa mattina il professor Andreoni ha spiegato che le nuove terapie antiretrovirali a lunga durata stanno cambiando il modo di curare l’Hiv. Leggi anche: In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, scopriamo com’è possibile convivere oggi con l’hiv e bloccare la trasmissione del virus Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. In Brasile azzerata la trasmissione verticale dell’HIV: i segreti di un modello di prevenzione vincenteIn molte città brasiliane, durante le prime settimane di gravidanza, la storia (per la ... msn.com Trafficante di droga latitante, dopo la fuga in Brasile arrestato in Belgio #tuttoggi #Cronaca #Perugia #albanese #carabinieri #droga #evidenza #scoop #subter | http://ow.ly/zXBM106uryO - facebook.com facebook