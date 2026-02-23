In 5 mesi nessun educatore per il figlio con disabilità | il doppio appello di mamma Silvia

Mamma Silvia denuncia che, in cinque mesi, non è stato possibile trovare un educatore disponibile per assistere suo figlio Jacopo, 22 anni con disturbi dello spettro autistico. La causa principale è la carenza di professionisti qualificati nella zona di Bergamo. La famiglia ha fatto due appelli pubblici, ma ancora nessuno si è presentato. La mancanza di personale aggrava le difficoltà quotidiane di Jacopo e di chi si prende cura di lui. La situazione resta critica, senza segnali di miglioramento.

Bergamo – Cinque mesi non sono stati sufficienti per trovare un educatore che possa e che sappia stare con Jacopo, un ragazzo di 22 anni nello spettro autistico e iperattivo. Il problema in questo caso è doppio. Alla carenza generalizzata di educatori se ne aggiunge, infatti, una specifica: quella di educatori specializzati nel relazionarsi alle persone nello spettro autistico. Doppio è anche l’appello di Silvia Galimberti, madre di Jacopo e presidente dell’Associazione San Paolo in Bianco: «Chiedo alla Regione Lombardia di rivedere i criteri per il reclutamento del personale che può lavorare a domicilio con le persone con gravissima disabilità: oggi sono troppo restrittivi e non sempre aiutano chi, al di là della laurea, si è costruito una formazione nell’autismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

