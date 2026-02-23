Improvvisati che non sanno cosa dicono Panatta sbotta su Sinner | la reazione al fango dalla stampa spagnola

Il commento di Panatta su Sinner deriva dalle recenti sconfitte che hanno portato a discussioni sulla sua forma. Dopo le uscite negative in semifinale agli Australian Open e ai quarti a Doha, il ex tennista ha criticato duramente le opinioni della stampa spagnola. La reazione è stata forte e diretta, accusando alcuni esperti di giudicare senza conoscere i fatti. La polemica ha acceso il dibattito sulla pressione mediatica nel tennis.

Due sconfitte consecutive, in semifinale agli Australian Open contro Djokovic e ai quarti a Doha contro Jakub Mensik, e subito si è parlato di crisi per Jannik Sinner. La stampa spagnola, in particolare, ha calcato la mano dipingendo il numero due del mondo nel suo momento peggiore. A stroncare questa narrazione ci ha pensato Adriano Panatta, intervenuto alla Domenica Sportiva sulla Rai: «Sinner in crisi? Non scherziamo! Ha perso due partite, una con Djokovic che è una leggenda di questo sport e uno con un ragazzino che ha vent’anni e che è numero 16 al mondo». Su Mensik, oggi già numero 13 Atp e vincitore del Masters 1000 di Miami un anno fa, Panatta ha precisato: «Chi non lo conosce pensa che sia stata una sconfitta contro uno sconosciuto e invece non è proprio così». 🔗 Leggi su Open.online

“Sinner in crisi? Tecnici improvvisati che non sanno cosa dicono. Gli spagnoli ora stanno scrivendo questo”: parla PanattaJannik Sinner ha subito due sconfitte consecutive in poche settimane, causate da problemi di forma e strategia.

Sinner, Panatta ne ha per tutti: “Ha perso 2 partite. Non è in crisi, le critiche arrivano da tecnici improvvisati che straparlano e non…”Adriano Panatta ha criticato le accuse rivolte a Jannik Sinner dopo le sue recenti sconfitte, attribuendole a commentatori inesperti.

Sinner in crisi? Tecnici improvvisati che non sanno cosa dicono. Gli spagnoli ora stanno scrivendo questo: parla PanattaJannik Sinner ha perso in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Poi, a sorpresa, è uscito anche ai quarti di finale a Doha, sconfitto da Jakub Mensik. Nulla di drammatico, semplicemen ... ilfattoquotidiano.it

