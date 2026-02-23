Imprese Asstra-Sviluppo Lavoro Italia | domani presentazione protocollo per nuove competenze

Asstra e Sviluppo Lavoro Italia annunciano domani la presentazione del protocollo per sviluppare nuove competenze nel settore dei trasporti pubblici. La firma del protocollo avvenuta lo scorso ottobre ha dato il via a un percorso di cambiamento, ora concretizzato in un'iniziativa che punta a rafforzare le capacità delle aziende e dei lavoratori. La proposta si concentra su programmi di formazione e aggiornamento pratico, con un'attenzione particolare alle esigenze del settore.

(Adnkronos) – Dopo la firma del protocollo d'intesa lo scorso ottobre, Asstra (Associazione italiana di trasporto pubblico locale) e Sviluppo Lavoro Italia (società in house del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) compiono un decisivo passo avanti per trasformare l'accordo in azioni concrete a supporto delle imprese del settore. Martedì 24 febbraio 2026, a partire dalle ore 10.30, presso la sede di Asstra a Roma (piazza Cola di Rienzo 80A), si terrà l'incontro di presentazione delle attività operative del Protocollo, dedicato alle aziende associate. L'obiettivo della giornata è illustrare nel dettaglio le opportunità e gli strumenti messi a punto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ridurre il mismatch di competenze e qualificare il capitale umano nel trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

