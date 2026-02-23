Importante mantenere vivo il tessuto economico e sociale | Confesercenti incontra la sindaca Monica Rossi

La decisione di mantenere attivo il tessuto economico e sociale ha spinto Confesercenti a incontrare la sindaca Monica Rossi a Mercato Saraceno. La riunione, parte dell'iniziativa “A colazione con”, ha coinvolto anche diversi rappresentanti delle imprese locali. Durante l’appuntamento, sono stati discussi i principali problemi delle attività commerciali e le strategie per sostenerle. La discussione si è concentrata su come rafforzare il ruolo delle piccole imprese nel territorio.

La settimana si è aperta a Mercato Saraceno con un incontro istituzionale nell’ambito dell’iniziativa “A colazione con”, che ha visto la partecipazione della sindaca Monica Rossi e dei rappresentanti di Confesercenti. Alla colazione di lavoro erano presenti, oltre alla sindaca, la presidente di Confesercenti Monica Ciarapica, il vicepresidente Cesare Soldati, il direttore generale Graziano Gozi e il direttore di Confesercenti Valle Savio Vieri Maria Giunti. “Al centro del confronto - spiega una nota di Confesercenti - i temi che caratterizzano la gestione dei comuni con popolazione ridotta: le difficoltà nell’erogazione di servizi di qualità ai cittadini, la necessità di sostenere la continuità delle piccole imprese commerciali e l’importanza di mantenere vivo il tessuto economico e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Commercio, i conti tornano: «Mercato in evoluzione, tessuto economico dinamico. Suap indispensabile»I dati relativi all'attività SUAP e alle attività produttive di Abano Terme nel 2025 evidenziano un mercato in evoluzione, con un andamento stabile e un tessuto economico dinamico.

