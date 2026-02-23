Impianti sportivi tariffe giù del 70% Giovanni Margiotta Pd | Perchè solo adesso dopo averle aumentate fino al 400%?

Il calo delle tariffe degli impianti sportivi a Senigallia deriva dalle recenti decisioni dell'amministrazione comunale, che ha deciso di ridurle fino al 70%. Giovanni Margiotta, del Partito Democratico, critica questa mossa, sottolineando che le tariffe sono state aumentate fino al 400% negli ultimi anni. La decisione arriva poco prima delle elezioni, quando la consiliatura sta per concludersi. La questione delle tariffe ha suscitato molte reazioni tra gli utenti.

Il Dem ritiene che più di uno, all'interno dell'Amministrazione Olivetti, debba assumersi la responsabilità di una scelta sbagliata ma protrattasi per anni «È di pochi giorni fa – scrive Margiotta - la notizia del taglio del 70% alle tariffe degli impianti sportivi comunali. Una novità che potrebbe sembrare positiva, se non fosse che quegli aumenti – fino al 400% – erano stati decisi proprio dall’Amministrazione Olivetti a inizio mandato». Ebbene «non lo denunciavamo soltanto noi – va avanti il Dem - dell’opposizione sia sulla stampa sia con atti e interrogazioni in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

"Rifiuti, Cardi spieghi perchè le tariffe sono aumentate del 10%"Walter Cavalieri Foschini, candidato sindaco di Comacchio, domanda pubblicamente perché l’assessore ha parlato di un aumento del 10% delle tariffe sui rifiuti.

Loreto, l’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani: "Abbiamo dato grande attenzione agli impianti sportivi"L’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani ha annunciato che nel 2026 il Comune ha stanziato 200mila euro per la sistemazione delle strade.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Senigallia, tariffe per lo sport giù del 70%. Forza Italia esulta, scettica l’opposizione; Spazi sportivi L’opposizione va all’attacco.

Abbassate le tariffe degli impianti sportivi a SenigalliaCome richiesto fortemente da Forza Italia (anche con la mozione presentata dal consigliere Luigi Rebecchini in Consiglio), le tariffe degli impianti sportivi comunali, verranno abbassate del 70% a ... senigallianotizie.it

Impianti sportivi di Ascoli: ecco le nuove tariffe a prezzi calmieratiASCOLI Col titolo di Città europea dello sport 2025 sottobraccio e una folta platea di sportivi spalmata un po’ su tutte le discipline, l’Arengo ha deciso di mantenere accessibili le tariffe di ... corriereadriatico.it