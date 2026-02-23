immigrati e gazawi in toscana le proposte di caritas e migrantes

Il numero di immigrati e gazawi in Toscana aumenta a causa della crescente richiesta di lavoro e di tutela dei diritti. Secondo le ultime stime, ci sono 433.381 cittadini stranieri residenti, rappresentando l’11,9% della popolazione regionale. La regione si confronta con sfide legate all’integrazione e all’assistenza, mentre le organizzazioni come Caritas e Migrantes propongono nuove iniziative per rispondere alle esigenze di questa comunità. La situazione evidenzia la complessità del fenomeno migratorio nella regione.

Firenze, 22 febbraio 2026 - 433.381 cittadini stranieri residenti in Toscana, pari all’11,9% della popolazione totale. Si può guardare non solo e non sempre in modo "emergenziale" a questo fenomeno, ma anche alle opportunità di crescita nelle città denatalizzate e nei centri spesso svuotati. Spesso se ne parla senza conoscere un vocabolario che rimane in capo a chi se ne occupa direttamente. Le Caritas toscane e Migrantes toscana confermato a Firenze la contrarietà alla realizzazione in Toscana di Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio, strutture di detenzione per stranieri irregolari in attesa di espulsione) e di hotspot in corrispondenza dei porti di Livorno e Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Più di 300 gazawi trasferiti in Sudafrica da una Ong fantasma: sono iniziate le deportazioni da Gaza?Tra ottobre e novembre, oltre 300 cittadini di Gaza sono stati trasferiti in Sudafrica, secondo quanto riportano fonti locali.

L’Italia che non accoglie. Report di MigrantesIl report di Migrantes sulla nona edizione del diritto d’asilo in Italia evidenzia un preoccupante arretramento nei sistemi di protezione per i migranti in fuga da conflitti e povertà.