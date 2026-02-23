Immagini e stereotipi | Serena Simoni ospite del circolo per parlare di social e violenza

Serena Simoni ha partecipato a una conferenza al Circolo “I Mugnai” per affrontare il tema delle immagini e degli stereotipi. La storica dell’arte ha spiegato come pubblicità e social media contribuiscano a diffondere rappresentazioni pericolose. Durante l’incontro, ha mostrato esempi concreti di messaggi visivi che rafforzano pregiudizi e violenza. La discussione ha coinvolto il pubblico presente, interessato a capire le dinamiche dietro queste immagini. La serata si è conclusa con un confronto aperto.

Il Circolo ricreativo culturale “I Mugnai” ha organizzato per giovedì 26 febbraio - in collaborazione con l’Associazione femminile maschile plurale - una conferenza della storica dell’arte Serena Simoni dal titolo “Esistono immagini pericolose? Storia dell’arte, pubblicità e social al servizio della violenza”. L’incontro affronterà il tema della capacità delle immagini, dalla storia dell’arte ai social network e alla pubblicità, di condizionare la società costruendo o rafforzando stereotipi in grado di marginalizzare, funzionalizzare o escludere generi e categorie di persone. La partecipazione è libera e non è necessaria la prenotazione; al termine della conferenza seguirà il consueto momento conviviale con ciambella e vino di Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it "Scrittori in circolo": Fabio Bacà ospite del Circolo dei lettoriDomani sera a Bibbiena si svolge un nuovo appuntamento del festival letterario Leggi anche: "Che sia l’ultima", Palladino ospite al Circolo dei Lettori tra femminicidi e violenza di genere Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Esperti al circolo per parlare di attualità: il prossimo appuntamento con Serena Simoni sulle immagini pericoloseProsegue la rassegna ricreativa e culturale a I Mugnai. In programma anche un focus sul disagio giovanile con il dirigente del liceo ... ravennaedintorni.it Serena Aprano e l’informatica che vince gli stereotipi: divulgare, un atto di ospitalitàCome fa Google Maps a sapere dove c’è traffico in tempo reale? A cosa pensa l’AI prima di risponderci? Perché le Big tech puntano sul nucleare? Sono queste alcune delle curiosità a cui risponde Serena ... corriere.it BUONGIORNO LINO... BUONGIORNO GRUPPO, SERENA GIORNATA A TUTTI! - facebook.com facebook