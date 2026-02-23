Immagini e stereotipi | Serena Simoni ospite del circolo per parlare di social e violenza

Serena Simoni ha partecipato a una conferenza al Circolo “I Mugnai” per affrontare il tema delle immagini e degli stereotipi. La causa è la diffusione di rappresentazioni rischiose sui social e nella pubblicità. Durante l’incontro, la storica dell’arte ha spiegato come certe immagini possono influenzare comportamenti e percezioni. Un pubblico attento ha ascoltato con interesse, mentre Serena Simoni ha illustrato esempi concreti di messaggi nascosti. La discussione prosegue tra i presenti e gli organizzatori.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Il Circolo ricreativo culturale “I Mugnai” ha organizzato per giovedì 26 febbraio - in collaborazione con l’Associazione femminile maschile plurale - una conferenza della storica dell’arte Serena Simoni dal titolo “Esistono immagini pericolose? Storia dell’arte, pubblicità e social al servizio della violenza”. L’incontro affronterà il tema della capacità delle immagini, dalla storia dell’arte ai social network e alla pubblicità, di condizionare la società costruendo o rafforzando stereotipi in grado di marginalizzare, funzionalizzare o escludere generi e categorie di persone. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it "Scrittori in circolo": Fabio Bacà ospite del Circolo dei lettoriDomani sera a Bibbiena si svolge un nuovo appuntamento del festival letterario Argomenti correlati Immagini e stereotipi: Serena Simoni ospite del circolo per parlare di social e violenza; Esperti al circolo per parlare di attualità: il prossimo appuntamento con Serena Simoni sulle immagini pericolose. Esperti al circolo per parlare di attualità: il prossimo appuntamento con Serena Simoni sulle immagini pericoloseProsegue la rassegna ricreativa e culturale a I Mugnai. In programma anche un focus sul disagio giovanile con il dirigente del liceo ... ravennaedintorni.it Serena Aprano e l’informatica che vince gli stereotipi: divulgare, un atto di ospitalitàCome fa Google Maps a sapere dove c’è traffico in tempo reale? A cosa pensa l’AI prima di risponderci? Perché le Big tech puntano sul nucleare? Sono queste alcune delle curiosità a cui risponde Serena ... corriere.it BUONGIORNO LINO... BUONGIORNO GRUPPO, SERENA GIORNATA A TUTTI! - facebook.com facebook