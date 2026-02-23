Ilia Malinin ha davvero pattinato sul ghiaccio con dei jeans da 1.000 €?

Ilia Malinin ha sorpreso i fan pattinando sul ghiaccio indossando jeans da 1.000 euro. La scelta di abbigliamento insolita ha attirato l'attenzione durante la sua esibizione, rendendo il momento ancora più memorabile. Molti si sono chiesti se fosse una trovata di stile o una scommessa personale. La scena ha subito fatto il giro dei social, alimentando discussioni tra appassionati di sport e moda. La sua performance ha lasciato il pubblico senza parole.

A questo punto, sappiamo tutti che la moda delle Olimpiadi invernali del 2026 è stata tra le più bizzarre di sempre – basta dare un'occhiata ai caschi fuori di testa dello skeleton e alle sneaker assurde del curling. Ma proprio quando sembrava che le cose si stessero un po' calmando, il pattinatore artistico del Team USA, Ilia Malinin, ha alzato l'asticella (di parecchio). Nel weekend, durante il gala di chiusura, Malinin ha abbandonato completamente la tradizionale tuta tempestata di cristalli.

Ilia Malinin, torna sul ghiaccio dopo la caduta: stading ovation e lacrimeIlia Malinin ritorna sul ghiaccio dopo la caduta e riceve un'accoglienza calorosa, con applausi lunghi e lacrime di emozione.

In principio furono Terry Kubicka e Surya Bonaly, così Ilia Malinin riporta sul ghiaccio lo spettacolare backflipIlia Malinin ha riportato sul ghiaccio il celebre backflip, un salto acrobatico reso famoso da Terry Kubicka e Surya Bonaly.

Ilia Malinin: Mi prenderò i prossimi quattro anni per capire davvero cosa fare di diversoOlimpiadi Invernali terminate anche per Ilia Malinin. Il pattinatore americano, che è stato al centro di una più generale sequela di errori collettiva che ... oasport.it

Ilia Malinin, torna sul ghiaccio dopo la caduta: stading ovation e lacrimeNel Galà del pattinaggio, il campione americano si è esibito in jeans e felpa sulle note di Fear: reduce del deludente ottavo posto nell’individuale, Quad God ha mandato un potente messaggio sulla pau ... vanityfair.it

Un backflip, poi un altro. Due quadrupli, il suo marchio di fabbrica. Ilia Malinin vola altissimo, più in alto di tutti i commenti - buoni e meno buoni - che ha ricevuto dopo le cadute nel programma individuale di Milano Cortina 2026, che gli sono costate la medagli - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026 "Siamo anche esseri umani", ha dichiarato Ilia #Malinin, 're dei quadrupli' nel pattinaggio, dopo la delusione per aver mancato il podio ai Giochi. Lo statunitense ieri è stato accolto dal grande affetto del pubblico esibendosi in jeans al G x.com