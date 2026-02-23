Il volo dei pappagalli parrocchetti conquista anche Terni | l’esotico che diventa urbano

L’aumento degli avvistamenti di parrocchetti a Terni è dovuto alla loro capacità di adattarsi facilmente agli ambienti urbani. Questi uccelli, originari di zone tropicali, trovano cibo e riparo nelle aree cittadine, dove si sono insediati da alcuni anni. Le persone notano spesso gruppi di parrocchetti che volano tra i palazzi e si posano sui rami degli alberi nei parchi. La presenza crescente di questi uccelli crea un’immagine insolita nel panorama cittadino.

Anche nella città di Terni è sempre più frequente avvistare dei pappagalli parrocchetti liberi in città. Un fenomeno che da anni ha invaso la città di Roma, dove ormai hanno raggiunto un numero su larghissima scala ed è facile osservali in ogni angolo della città eterna. Esemplari di questi particolarissimi uccelli giallo e verdi si possono poi osservare ormai in quasi tutta Italia e non mancano dei gruppetti anche a Terni. In particolare, sono frequenti gli avvistamenti nell’area sud della città: tra il parco di viale Trento, delle Grazie, il quartiere Matteotti. Inoltre, sono arrivati anche a San Giovanni, Cospea e qualche esemplare che si è spinto fino alla passeggiata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

