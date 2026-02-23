Il video inedito di Crans Montana l' incendio scoppia in 18 secondi | l' istante in cui la candela pirotecnica tocca i pannelli del soffitto

Un video inedito mostra come l’incendio al Constellation di Crans Montana sia iniziato in appena 18 secondi, quando una candela pirotecnica ha toccato i pannelli del soffitto. La scena cattura il rapido propagarsi delle fiamme e il fumo denso che ha avvolto il locale. La scoperta di questo breve istante aiuta a capire quanto sia stato immediato il disastro. Le immagini sono state girate pochi minuti prima che le fiamme si diffondessero.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Il filmato emerge dagli atti della procura svizzera di Sion che indaga sulla strage di capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite Sono bastati 18 secondi per scatenare l'incendio che a capodanno ha devastato il Constellation di Crans Montana, provocando la morte di 41 persone e 115 feriti gravi. Tutto è documentato in un video, mai visto finora, con l'instante esatto in cui una candela pirotecnica tocca i panelli fonoassorbenti del soffitto che prende fuoco. 🔗 Leggi su Today.it Crans-Montana, il momento in cui la candela pirotecnica incendia il soffitto del Constellation: il video ineditoUn video inedito mostra come una candela pirotecnica abbia causato l'incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana. Crans-Montana, il momento in cui scoppia l’incendio: la foto delle candele accese verso il soffitto e le fiamme che divampanoA Crans-Montana, un incendio si sviluppa improvvisamente, catturato in una fotografia che mostra candele accese rivolte verso il soffitto, mentre le fiamme si espandono. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Crans Montana, dal brindisi alle fiamme: il video inedito dei primi istanti dell'incendio; Torre dei Conti, il video inedito del crollo ripreso dalla telecamera di un taxi; Il terremoto nello sguardo dei bambini, video inedito alle 21; SALMO guarda il video di CRACKERS: il secondo inedito di Hellvisback 10 Years Later. Crans-Montana, il video inedito: così inizia l'incendio. Le fiamme dalla bottiglia si propagano fino al tetto con la schiumaIl momento esatto dell'inizio della strage di Capodanno. Eccoli i primi 18 secondi della tragedia del Constellation, documentati in un video inedito. msn.com Crans-Montana, il video mai visto prima: così si è sviluppato l’incendio che ha ucciso 41 ragazziUn video inedito mostra i primi istanti dell’incendio al Constellation di Crans-Montana: la miccia di una candela pirotecnica sfiora i pannelli fonoassorbenti ... fanpage.it Crans-Montana, nuovo video con l'istante dell'inizio dell'incendio al "Costellation" #ANSA x.com Un video inedito mostra i primi istanti dell’incendio al Constellation di Crans-Montana - facebook.com facebook