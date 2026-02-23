Il video del check VAR sul gol annullato in Atalanta-Napoli è surreale: dura solo 14 secondi. La causa è la rapida decisione dell’arbitro Chiffi di annullare il gol di Gutierrez, dopo aver visionato le immagini sullo schermo. Le clip, diffuse sul canale YouTube della Lega Serie A, mostrano chiaramente cosa ha osservato l’arbitro, offrendo uno sguardo diretto sulla revisione che ha portato alla decisione finale. La scena resta impressionante per la sua brevità e intensità.

Le immagini diffuse sul canale YouTube della Lega Serie A mostrano cosa ha visto l'arbitro Chiffi in occasione della rete realizzata da Gutierrez e non concessa agli azzurri. "Aspetta un secondo che fanno il controllo di routine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché non c’è stato check VAR sul gol annullato al Napoli, o è stato velocissimo: un grave erroreL'assenza di un check VAR approfondito sul gol annullato a Gutierrez è stata causata dalla rapidità con cui l'arbitro ha deciso di non rivedere l'azione.

Chiffi insufficiente, ma decisivo è anche il Var (Aureliano): “Incoerentemente, non interviene sul gol annullato al Napoli”L’arbitro Chiffi ha annullato il gol di Gutierrez nel match tra Napoli e Atalanta a causa di un contatto tra Hojlund e Hien, che ha portato a un fallo fischiato sull’attaccante napoletano.

