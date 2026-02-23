Il total white di Brancale Sal Da Vinci esplosivo e Sanremo ci siamo | ecco le prove generali

Brancale, Sal Da Vinci e Ditinellapiaga si sono esibiti all'Ariston, dove l'ultimo test ha mostrato le loro performance prima del debutto ufficiale. Sal Da Vinci ha mostrato energia e ritmo, mentre Ditinellapiaga ha portato un brano dal tono coinvolgente. La prova generale ha coinvolto anche la coreografia e l’orchestra, offrendo un'anteprima delle sfide in arrivo. Le prove si sono concluse con una scena pronta per il grande palcoscenico.

La sensazione di nudità dell'Ariston coglie subito chi entra nel teatro sanremese per le prove dei cantanti, andate in scena ieri pomeriggio, una versione-test dalla coreografia televisiva che circonda le esibizioni vere e proprie, al via domani sera. È però un momento quasi "religioso", in ogni Sanremo, perché permette di farsi un'idea più precisa delle canzoni in gara (accompagnate dall'orchestra, dettaglio fondamentale), dello "stato di forma" degli interpreti a poche ore dalla competizione e pure dell'elettricità del circo sanremese, che riversa i suoi mille personaggi lungo i corridoi del teatro. Sanremo, le prove generali: Serena Brancale emoziona e Sal Da Vinci è già 'virale'Serena Brancale ha conquistato il pubblico durante le prove generali a Sanremo, grazie alla sua performance coinvolgente. Le pagelle delle prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Serena Brancale - Sal Da Vinci - Anema e core Prove #Sanremo2026. Serena Brancale in total white, divina. Lo sfondo rimanda a un cielo di stelle dorate e poi galassie. Esecuzione intensa che lascia dentro tante emozioni. È il brano alla Giorgia di quest'anno e sappiamo bene che lei non ce l'ha fatta.