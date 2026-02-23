Il Torino riparte da D' Aversa | guiderà la squadra fino a giugno

D'Aversa prende in mano il Torino dopo una serie di risultati deludenti, causati da un momento complicato della squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino a giugno e si prepara a guidare i granata nelle prossime partite, con l’obiettivo di invertire la rotta. La società ha deciso di puntare sulla sua esperienza per risollevare le sorti del team e cercare di conquistare punti importanti nelle ultime settimane.

Torino, 23 febbraio 2026 – Il Torino sta attraversando una delle peggiori stagioni degli ultimi anni. Quindicesimo posto in classifica con 27 punti, pienamente immischiato nella battaglia salvezza. Una stagione sottotono, con la zona retrocessione mai definitivamente staccata: nel suo ciclo sulla panchina granata, Marco Baroni ha totalizzato 7 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. La sensazione, però, è che l'ex tecnico della Lazio non sia riuscito mai a trasmettere la sua idea di calcio ai giocatori: con 25 reti il Torino ha il sesto peggior attacco della Serie A, ma il problema riguarda soprattutto la difesa.