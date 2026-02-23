Il Torino cambia allenatore ecco D' Aversa al posto di Baroni

Urbano Cairo ha deciso di sostituire l’allenatore del Torino dopo la recente serie di risultati negativi. La causa principale è la difficile posizione in classifica, che ha portato alla scelta di affidare la squadra a D’Aversa. Il nuovo tecnico ha già iniziato a lavorare con il gruppo, cercando di invertire il trend. La decisione arriva in un momento cruciale, con il campionato ancora aperto e molte partite da giocare.

È il settimo esonero in Serie A dall'inizio della stagione. TORINO - Non poteva fare altro, Urbano Cairo. Troppo grosso il rischio di finire nelle acque torbide della classifica. E così, dopo 26 giornate di campionato (e appena 27 punti raccolti) e la pesante sconfitta patita al 'Ferraris' contro il Genoa, il Torino cambia guida tecnica. Finisce l'avventura di Marco Baroni sulla panchina dei piemontesi, settimo mister esonerato dall'inizio della stagione in Serie A. "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall'incarico di allenatore della Prima Squadra.